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1週間で多言語化！「STAFF START アプリ」に学ぶ、海外売上の向上を実現する方法【参加無料】

　MarkeZineは、2024年9月11日（水）～12日（木）に「MarkeZine Day 2024 Autumn」を東京駅近くのＪＰタワー ホール＆カンファレンスにて開催する。

　11日の13時40分から行うセッション『【たった1週間で多言語化】日本の接客文化を海外へ！海外売上の向上を実現した「STAFF START アプリ」の多言語対応』には、バニッシュ・スタンダードの猪首 充弘氏、Wovn Technologiesの加嶋 優氏が登壇する。

【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】
【セッション詳細・申し込みは画像をクリック】

　海外展開へと舵を切っていく際、大きな壁となることのひとつが「Webページの多言語化」だ。これらをクイックかつ、低コストで実現するにはどうしたらいいのだろうか。

　本セッションでは、実店舗の販売スタッフのオムニチャネル化を推進する「STAFF　START（読み：スタッフスタート）」を手掛ける、バニッシュ・スタンダードの事例から、多言語対応を1週間で完了させ、海外店舗での売上を向上させた秘訣について解説していく。

【開催概要】
イベント名称：MarkeZine Day 2024 Autumn
登壇セッション：【たった1週間で多言語化】日本の接客文化を海外へ！海外売上の向上を実現した「STAFF START アプリ」の多言語対応
登壇者：株式会社バニッシュ・スタンダード　Head of Product　猪首 充弘氏
Wovn Technologies株式会社　Marketing Department / Marketing Executiveg　濱本 秋紀氏
日時：2024年9月11日（水）13:40～14:20
会場：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階）
参加費：無料（事前登録制）

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2024/09/02 17:50 https://markezine.jp/article/detail/46812

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