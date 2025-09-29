×
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/18～9/25】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月18日～9月25日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1 キリンビール、3本目の柱となる新ブランド「グッドエール」発売へ　地域を支援するアクションも展開
2 Amazon、Prime Video広告に3つの新フォーマット発表　インタラクティブ機能をリリース
3 東京は福岡の12倍の人流規模／情報メディアはYouTube利用が全エリア首位に【ジオテクノロジーズ】
4 TikTok広告においてPontaデータを活用したターゲティング配信・分析サービスが開始
5 オプト、AI活用の広告クリエイティブ制作ソリューション「マーマレーション」がTikTokに対応
6 Yahoo! JAPAN、PC版トップページでチャット型「AIアシスタント」提供開始
7 mov、小売店舗・EC向けに「ライトOMOサービス」提供開始　Google検索やマップ上に情報を表示
8 博報堂、AIによるCX領域のプロセス変革を支援するワークプレイス「CX AI STUDIO」提供
9 プレイド、KARTEのアクション機能を刷新し「フレックスエディタ」を提供　AIエージェント機能も実装
10 ファミマオンライン半年の挑戦が30分で丸わかり　ぜひ会場で質問や意見交換を！[ECzine Day]

　今回は、キリンビールが3本目の柱となる新ブランド「グッドエール」を発売するニュースが1位にランクイン。続いて2位は、AmazonがPrime Video広告に3つの新フォーマットを発表したニュース。3位には、ジオテクノロジーズによる人流やメディア利用動向の調査結果が入りました。

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/29 13:00 https://markezine.jp/article/detail/49956

