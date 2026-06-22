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刈り取り・囲い込みの限界。ADKマーケティング・ソリューションズが提唱するブランドのIP化とは？

　VUCA時代において、従来の顧客獲得を目的とした広告や数字を追うだけのCRMが限界を迎える中、ADKはブランドや商品そのものを「IP」として捉え直す戦略を提唱。長年の国民的コンテンツ支援で培った知見と独自調査データを強みに、単なる広告露出ではなく生活者の「行動理由」そのものを設計し、ビジネスの多層化や関係資産の構築を支援する「ファングロースパートナー」である同社に、独自のノウハウと具体的な支援のカタチを聞いた。

VUCA時代に求められる「ブランドのIP化」という視点

━━なぜADKマーケティング・ソリューションズ（以下、ADK MS）は今、アニメやゲームの枠を超えて、一般のブランドや商品において「IP化」が求められていると考えているのでしょうか。

三橋：VUCA（先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態）といわれる環境下で、新規顧客の獲得が難しくなり、何がヒットするかも見えにくくなっています。その中で、お客様をCPAなどの単なる「数字」として捉える効率だけを重視するマーケティングだけでは限界にきているのではないかという声をよく聞きます。また、それを実務の中でも感じております。

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 執行役員 ビジネス・トランスフォーメーション・デザイン本部長 三橋 良平氏

三橋：ROASを重視する顧客獲得を目的とした刈り取り型広告や、CRMでの囲い込みといった手法に対し、お客様の心理的側面では「刈り取りって何？」「囲い込まれたくないけど……」といった抵抗感があるはずです。

　一方で、長く愛されるブランドには共通のストーリーや独自の立ち振る舞いがあります。これは、IPがフィロソフィーを持ち、受け手の感情を引き立てて楽しませる構造と共通しています。この共通点があるからこそ、ブランドのIP化にヒントがあります。

末本：IPの視点をマーケティングに取り入れる強みは、生活者にとってそのブランドが「機能や価格だけで比較される対象＝コスパの対象」から、時間やお金をかける「投資の対象」へと変われる点にあります。

　これまでは商品やブランドに関するあらゆる情報を伝え、まずは1回買ってもらうことがゴールになりがちでした。しかしIP領域では、無料でアニメを観たりノベルティに触れたりする中で、お金を払う前からファンになっています。

　先に好きになってもらうための投資を行いながら、多面的に収益ポイントを用意する。この体験価値ファーストの思想がビジネスの持続的成長には極めて重要になってくると考えています。

LTV最大化の課題と独自調査にみる「推し活」のリアル

━━新規顧客の獲得が難しくなってきたことで、これまで以上にLTVを重視すべき時代が来ていると感じています。このLTVを重視する流れの今、従来のマーケティングが直面している課題は何でしょうか。

三橋：1歩目として、ブランドとの「出会い」そのものが失われつつある点です。現代はAI検索の普及などにより、指名検索されるような認知がなければ、ブランドになかなか辿り着けません。

　そして、指名検索されるほどの高い認知を得るためには、商品が持つ独自のコンテンツを発信し、能動的な顧客体験を作っていく必要があります。

末本：生活者を「売る」相手ではなく「体験を届ける」相手として捉え直すことが不可欠です。一過性の露出で購入数を伸ばすだけではなく、体験を蓄積させて「関係資産」を残す活動へ重心を移さなければなりません。

━━IPにはどれだけ生活者を動かす力があるのか、ADK MSではIPに関する独自の消費者調査「Global IP Power Survey 2026 Report」を行っていますね。同調査から見えてきた、消費者の変化について教えてください。

末本：世界各国で日本のIPへの注目度は高まっていますが、国によって「どこが好きか」「何にお金を払うか」は大きく異なります。そのため、人気の理由を要素ごとに「構造分解」することが重要であり、「Global IP Power Survey 2026 Report」では世界各国のIPに対する考え方や行動を比較・分析しています。

　その中で日本の特色としてあったのは、他国に比べて「コレクション欲」や「収集・探求」のスコアが非常に高いというデータが出ていることです。その一方で、自ら積極的に発信・アピールするスコアは若干低いという国民性も見られます。

　また、かつては一部の層のものだったアニメやキャラクターへの愛着が、今や年齢や性別を問わず全年齢層に浸透していることも確実な変化です。

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国民的IPの拡大を支えてきた、ADK独自の3つのノウハウとは？

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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2026/06/22 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50736

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