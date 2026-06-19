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電通デジタル、ChatGPTの広告の国内展開に向けたパイロット運用を開始

　電通デジタルは、6月18日、OpenAIとdentsu Japanの戦略的連携に続き、日本国内のローンチパートナーとして、ChatGPTにおける広告の日本展開に向けたパイロット運用を開始した。これにより、クライアントはChatGPTの広告体験や新たな顧客接点の可能性を検証できるようになる。運用の際は、ChatGPTの回答の独立性、会話のプライバシー、ユーザーによるコントロールを前提とし、ユーザーにとって有用で自然に感じられる広告体験のあり方を検討する。

　同取り組みにおいて同社は、国内ローンチパートナーとして、AIネイティブな広告体験の実現を目指すクライアントに対し、活用方針策定や効果検証から導入・実装までを一貫して支援する。

　同社は今後も、OpenAIとの取り組み、dentsu Japan各社、および海外の電通グループのネットワークとの連携を通じ、生成AIを基点としたマーケティングプロセスの変革と高度化、新たな広告体験の創出を進める方針だ。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/06/19 16:30 https://markezine.jp/news/detail/77001

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