Hakuhodo DY ONE、ChatGPTにおける広告パイロットの国内取り扱いを開始

Hakuhodo DY ONEは、6月18日、OpenAIが提供するAIサービス「ChatGPT」における広告パイロットの取り扱いを開始したと発表した。ChatGPTの広告は、AIの回答自体には影響を与えず明確に区別される他、広告主にユーザーの会話内容や個人情報などが共有されることはない仕様となっている。

今後は、博報堂DYグループの横断的なAI専門家集団「HCAI Professionals」の活動の一環として、検索広告とAI領域における運用実績を基盤に、AI対話プラットフォームにおける新たな広告手法の確立を進める。生活者の行動変容を捉え、ブランドと生活者の接点を創出することで、企業の事業成長に向けた次世代のデジタルマーケティングを推進する。

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