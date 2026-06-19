サイバーエージェント、極予測TDにてChatGPTにおける広告のパイロット対応を開始

サイバーエージェントは、6月18日、広告テキストを予測・自動生成するシステム「極予測TD」において、OpenAIが提供する「ChatGPT」の国内広告パイロットプログラムへの参画にともない、ChatGPT上の広告に適したアセット生成の提供を開始した。同社は国内のローンチパートナーとして、ChatGPT上の広告における販売および運用支援を行う。

ChatGPTの広告パイロットは、通常の回答と視覚的に区別されつつも、会話の流れになじむ形で表示される仕様だ。このため、ユーザーとの多様な会話に合わせた柔軟な広告表現が求められる。そこで「極予測TD」では、検索連動型広告の運用ノウハウを活用し、数百から数千規模の会話パターンに応じた広告テキストを自動生成するとともに、専任チームによる配信設計を行う。なお、広告主がユーザーのチャット内容や個人情報にアクセスすることはない。

今後同社は、ChatGPTの広告に適した独自の効果予測モデルの追加や、審査AIとの連携による広告主の負担軽減に取り組む。将来的には、広告テキストや画像に加え、ランディングページ（LP）までを一気通貫で生成・運用する体制の構築を進め、広告効果の検証と向上を図る方針だ。

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