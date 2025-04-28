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関西マーケター注目！リアルイベントのネットワーキングで、横の繋がりを作りませんか？

　MarkeZineは、2025年6月5日（木）、大阪 梅田のブリーゼプラザ・小ホールにおいて「MarkeZine Day 2025 Kansai」を開催します。

　「MarkeZine Day 2025 Kansai」は、1日で幅広いマーケティングのトレンドを1日でおさえられるイベント。セッションでは、BtoCからBtoBまで幅広いテーマを扱うほか、マーケター同士で交流できる「懇親会」も用意しています。

　セッションでトレンドをおさえた後は、懇親会でマーケターと交流し、情報交換をしてみてはいかがでしょうか？

　懇親会は抽選制で、事前申込が必要です。詳細は、イベントページよりご確認ください。

懇親会開催概要

日時：6月5日（木）18:15-19:15
会場：ブリーゼプラザ・小ホール
参加費：無料（抽選、事前登録制）
懇親会応募締切：5月29日（木）17:00
結果通知：6月2日（月）夕方ごろ

MarkeZine Day 2025 Kansai 開催概要

日時：2025年6月5日（木）10:30-18:00（10:00受付開始／17:45最終受付）
会場：ブリーゼプラザ・小ホール
JR大阪駅（桜橋口）徒歩6分
阪神大阪梅田駅（西改札）徒歩5分
参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2025/04/28 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49016

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