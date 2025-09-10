×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

【質の高い商談が2倍】急成長BtoBベンチャー企業の成長を支えるAIコンテンツマーケティングとは？

　多くのBtoB事業者で商談獲得を阻む課題に「リードの優先順位が不明確」「ナーチャリングが個別化されていない」「マーケティングと営業の組織連携不足」などが挙げられる。急成長中のBtoBベンチャー企業であるClipLineは、これらの課題を解決する新たな手法としてAIコンテンツマーケティングを実践。タッチスポットが提供する「CEOクローン」を導入し、高い成果が得られているという。今回の取材では、ClipLineが考えるBtoB企業の共通課題や、AIコンテンツマーケティングを実施する背景と狙い、CEOクローンを使った具体的な顧客獲得までのフローや得られた成果をうかがった。

成長企業も直面したBtoB企業が向き合うべき課題

━━BtoB企業の成長においては、その組織体制を問わず基本的に商談獲得を効率化することが一つのキーだと思われます。BtoBベンチャー企業であるClipLineは、どのような体制で商談獲得やその効率化に取り組んでいるのでしょうか？

画像を説明するテキストなくても可
ClipLine株式会社　インサイドセールス部長／アライアンス担当責任者　清水俊亮氏
外資系および国内企業でフィールドセールス・インサイドセールスを約20年間経験し、2022年にClipLine株式会社に入社。インサイドセールスの立て直しから開始し、約1年での再構築を経て、事業拡大戦略の一環としてアライアンス事業の責任者に。2025年からはマーケティング部門の責任者も兼務

清水（ClipLine）：取り組むべき内容は事業フェーズに応じて大きく変化するものです。ベンチャー企業の立ち上げ期で顧客基盤がまだ限定的な段階であれば、アポイント獲得に集中した活動を展開すれば十分でした。しかし、事業がある程度の規模に成長してくると、どのようなお客様と商談を行えば受注率が向上するのか、また営業部門への商談パス時にどのような情報を収集しておけば次のステップにつながりやすいのかといった、より戦略的な視点が求められるようになります。

　私自身がインサイドセールスに長年携わってきたので実体験としてあるのですが、たとえば、マーケティング部門が発信しているサービス紹介コンテンツは、現場レベルの担当者には理解しやすいものの、経営層が見た場合には物足りなさを感じる内容になっているケースが多々あります。よくある失敗の一つです。営業担当者がせっかく経営層と話す機会を得られたにもかかわらず、「そんな細かい話をしに来たのか」という印象を与えてしまい、機会を活かしきれない状況が発生してしまいます。

━━タッチスポットはBtoB企業の商談獲得効率化を支援していますが、相談を受ける立場として、現状をどう捉えていますか。

画像を説明するテキストなくても可
タッチスポット株式会社　取締役 CCO　犀川陸氏
2018年に営業責任者としてタッチスポット株式会社に入社。2019年に取締役に就任し、2022年の「CEOクローン」事業立ち上げ時にカスタマーサクセス管掌役員（CCO）に。現在はCS全般を統括

犀川（タッチスポット）：実際のところ、ご相談の7～8割程度は、リード獲得や商談獲得に関するものです。既存のハウスリストの掘り起こしや、アウトバウンド型の架電において十分な成果が得られていないといった課題が多い印象があります。

　また、どの企業でもリソースが限られている中、AIを活用した効率的な獲得手法を模索されている企業様も増えています。しかし、現時点で当社が考えているのは、AIがどれほど発展していても、獲得からクロージングまでの全工程をAIで完結させることは困難であるということです。日本の商慣習では、人と人との直接的なコミュニケーションが不可欠だと考えています。

「CEOクローン」とは？　AIコンテンツマーケティングの可能性

━━では、どのような点を効率化すべきでしょう？

犀川（タッチスポット）：そもそも商談の成功確率を上げるためにはとにかく事前準備が大切です。相手企業の情報を十分に把握した上で適切な提案を行う必要があります。従来のように「初めまして」の状態で商談に臨み、その場で課題をヒアリングから始めるような進め方では、リードタイムが長期化するだけでなく、成果も予測しにくいものです。人と人のコミュニケーションにつなげることは必要ですが、その質や機会の数を伸ばすために相手の企業状況を把握すること、自分たちのサービスについて一定理解していただくことにはAIを活用した技術的な解決が可能だと思っています。

━━ClipLineでは先ほど挙げられた課題を解決するため、タッチスポットが展開する「CEOクローン」を導入したとうかがいました。「CEOクローン」が提供するサービス、機能の概要、強みをお聞かせください。

犀川（タッチスポット）：「CEOクローン」は、企業のトップセールスによる商談をAIが再現し、アプローチしたいお客様に最適な提案を24時間365日届けるサービスです。お客様にとってはWebブラウザで開ける動画のようなコンテンツとして機能しますが、AIから投げかけるヒアリングへの回答やお客様の視聴行動をAIが分析し、一人ひとりに最適なアジェンダをその場で作成し提案します

　CEOクローンを通じて収集した、視聴者の行動データと質問への回答からは、視聴者の商談／受注の確度が判断できます。管理画面上では、視聴者の一覧を確度が高い順などで表示でき、ホットリードを可視化することが可能です。従来のようにがむしゃらに営業電話をかけるのではなく、ホットリードに対するアプローチに注力することで、質の高い商談を実現でき、商談数、商談化率も飛躍的に向上します。

次のページ
質の高い商談数が2倍以上に。事前の相互理解で加速

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：タッチスポット株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/10 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49451

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「Webサイトは最大の店舗」レイク×博報堂ＤＹグループが仕掛けたCX改革、CVR継続改善の仕組みとは NEW
  2. 2
    年間40億をかけて未開の市場を拓く！AI不動産投資「RENOSY」が挑む、市場創造型のブランド戦略
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    自社の商品はどう浸透している？「トライアル＆リピート分析」で市場の反応を探る NEW
  5. 5
    TikTok時代のMMMモデルとは？アンペイド接点”をROIに変える、米国の最新測定トレンド
  6. 6
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  7. 7
    アプリ起動率170％アップ！ABEMAがAdjustのディープリンク「TrueLink」を選んだワケ
  8. 8
    AIはコンテンツマーケターのロボットスーツ。歴20年超の中山氏×ツール開発者で語る生成AI時代の戦略
  9. 9
    エンタメ性重視で動画総再生数5億回突破。大丸松坂屋百貨店が自社の運用ノウハウを伝えるSNSマーケ支援
  10. 10
    アシックス・甲田氏と経営学者・楠木氏が語る、グローバル展開を目指す日本企業のためのブランド論
  1. 1
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  2. 2
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  3. 3
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  4. 4
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  5. 5
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  6. 6
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  7. 7
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？