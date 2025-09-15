今回は、グーグル・クラウド・ジャパンの新代表に元日本マイクロソフト執行役員常務の三上智子氏が就任したニュースが1位にランクイン。続いて、電通の調査で「再訪したい国」として日本が1位になったニュースが2位に。3位は、リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」がデニーズの一部店舗に導入されたニュースでした。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/4～9/11】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月4日～9月11日までの人気ランキングを発表します。
