注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/4～9/11】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月4日～9月11日までの人気ランキングを発表します。

順位 タイトル
1
2 「再訪したい国」日本が1位に／Z世代訪日客は「マンガ・アニメ」志向も【電通調査】
3 リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」、デニーズの一部店舗に導入開始
4 DeepL、企業向け自律型AIエージェント「DeepL Agent」を発表
5 博報堂ＤＹなど3社、RSA広告文を自動生成・最適化するAIエージェントを共同開発
6 スターバックスとBEAMS、新たなライフスタイルプロジェクトを今秋始動
7 楽天インサイト、調査の分析を2種類のAIアシスタントが支援する「楽楽リサーチャー」の提供を開始
8 AJA、NetflixとのDSP接続を発表　2025年10月より直接入札・配信が可能に
9 コミューン、総額55億円の資金調達を実施　「信頼起点経営」の推進へ
10 スマホゲームを毎日プレーする人は67％／人気ジャンルはパズルゲーム【クロス・マーケティング調査】

　今回は、グーグル・クラウド・ジャパンの新代表に元日本マイクロソフト執行役員常務の三上智子氏が就任したニュースが1位にランクイン。続いて、電通の調査で「再訪したい国」として日本が1位になったニュースが2位に。3位は、リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」がデニーズの一部店舗に導入されたニュースでした。

