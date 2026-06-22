ネオマーケティング、 リサーチを起点とした戦略PR支援サービスを開始

ネオマーケティングは、グループ会社であるPA Communication（以下、PAC）との連携により、リサーチデータを活用した新たな戦略PR支援サービス「Insight Driven PR」の提供を開始する。

消費者の価値観や購買行動の多様化に加え、生成AIの普及にともない、現代の企業コミュニケーションには客観的なファクトや社会的文脈との接続が不可欠となっている。こうした市場背景に対応するため、ネオマーケティングは自社のリサーチ・分析力とPACのブランド戦略・IMC設計の知見を融合し、調査から戦略設計、PR実装までを包括的に支援する。

同サービスでは、主に3つのメニューを提供する。

コミュニケーションストーリー設計： 生活者インサイトや市場環境を踏まえ、「なぜ今、そのブランドが必要なのか」を明確にする。

生活者インサイトや市場環境を踏まえ、「なぜ今、そのブランドが必要なのか」を明確にする。 調査PR： 市場調査からメディアや生活者に向けたニュース性のあるファクトを創出し、営業資料やSNS、オウンドメディアなどへ多面的に展開する。

市場調査からメディアや生活者に向けたニュース性のあるファクトを創出し、営業資料やSNS、オウンドメディアなどへ多面的に展開する。 定期インサイト調査：認知、好意度、購買意向などの変化を定点観測し、マーケティング活動や商品開発に反映させる。

同社は今後も、「売り方」と「見せ方」を設計するコミュニケーションパートナーとして、両社の知見を活かした戦略的な情報発信を通じ、企業・ブランドの持続的な事業成長に貢献していく計画だ。

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