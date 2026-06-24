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V・ファーレン長崎、キャラクターIPを主軸にTikTok Shopへ販路・接点拡大。セプテーニが支援

　プロサッカークラブのV・ファーレン長崎は、Jリーグクラブとして初となる「TikTok Shop」への出店を行い、プロモーション施策を展開した。今回の取り組みにおいて、デジタルマーケティング事業を展開するセプテーニが戦略立案から運用までを一貫して支援した。

　同クラブはこれまで、公式オンラインストアやスタジアムでの店頭販売を中心にグッズを展開してきたが、さらなるファン層の拡大と利便性向上を目指し、新たな販売経路として「TikTok Shop」への参入を決定した。施策ではクラブマスコット「ヴィヴィくん」のキャラクターIP（知的財産）を主軸に据えたライブ配信を実施した。2026年4月の初回配信では、視聴者とのリアルタイムな双方向コミュニケーションを通じて購買行動を促し、一部商品が完売するなどの実績を創出している。

　今回の施策では、アカウントのフォロワー数に関わらずコンテンツの質に応じて外部へ拡散されるというTikTokのアルゴリズムに着目。新設されたフォロワー100名規模のアカウントによる配信ながら、視聴者の約9割をフォロワー外のユーザーが占め、既存のファンコミュニティーを超えた潜在層へのアプローチに成功した。

　セプテーニはこれまで美容や食品業界を中心に「TikTok Shop」への出店を支援してきたが、今回の事例を機に、今後はスポーツチームやエンターテインメント業界など、独自のIPを保有する様々な企業の販路開拓や新たな購買体験の創出を目指す。

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2026/06/24 16:15 https://markezine.jp/news/detail/77037

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