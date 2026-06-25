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アマナ、DOOHプラットフォーム「aVISION」を開始

　アマナは、新たなメディア事業としてDOOH（Digital Out of Home、デジタルサイネージを活用した広告媒体）サービス「aVISION」を開始した。

　第一弾として、中目黒・広尾エリアのカフェ空間に設置した屋内DOOHの運用を開始した。カフェ空間という長時間滞在する環境を活用することで、ブランドメッセージとの自然な接触機会を創出し、 認知獲得だけでなくブランド理解や記憶定着の促進を目指す。今後は新宿三丁目への展開に加え、屋外大型ビジョンの展開も予定している。

　また、aVISIONでは広告枠の提供にとどまらずコンテンツ制作から配信設計までをワンストップで支援する。

　第1弾展開場所：セガフレード・ザネッティ 中目黒店／セガフレード・ザネッティ 広尾店

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GENEROSITY、「Virtual OOH」提供　実写映像とCGを融合したバーチャル広告を制作
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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/06/25 09:30 https://markezine.jp/news/detail/77044

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