スポーツ系メディア5社とTeads、スポーツ関心層向けPMPを共同発表　inRead広告が配信可能に

産経デジタル、報知新聞社、神戸新聞社、日刊スポーツ、Creative2、Teads Japanは、スポーツ関心層向けプライベートマーケットプレイス（以下、PMP）「Teads Sports Impact（Teads スポーツ インパクト）」を共同で立ち上げた。

同PMPは、Teadsのモバイルトッププレミアムパブリッシャーとして参画するメディアの記事コンテンツ中（アウトストリーム枠）へ、Teadsの「inRead広告」を配信するサービス。モバイルデバイスの画面上に他社広告案件が一切表示されないスクリーンシェア100%環境において、inRead広告の配信が可能になる。

配信先は、今回提携したスポーツ系メディア6媒体。他広告案件にユーザーの広告体験を阻害されない環境で広告配信することで、スポーツ関心層に対し視認効果の高い広告運用を行うことが可能になる。

提携企業およびメディア一覧（五十音順） 産経デジタル／SANSPO.COM

報知新聞社／スポーツ報知

神戸新聞社／デイリースポーツオンライン

日刊スポーツ新聞社／ニッカンスポーツ・コム

Creative2／Football ZONE web、Full-Count

なおTeads Sports Impactでは、広告フォーマット制作、ブランドリフト調査のオプション利用も、出稿金額に準じて提供可能となる。

【関連記事】

・Teads、eラーニングプログラムを提供開始 デジタル広告業界の知識を伝える

・ユーザーアテンションを最適化したクリエイティブは広告認知度を25%高める傾向に【Teads調査】

・ハースト婦人画報社とTeads、モバイル動画広告ソリューションを提供 広範囲のメディア配信に対応

・プラスクラス、スポーツに特化したマーケティングスクールを開校 オンラインで即戦力人材を育成

・電通、スポーツ＆エンターテインメント領域のDX共創プロジェクト開始 第一弾は札幌ドームでリモート観戦