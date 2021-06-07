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【参加無料】スシロー、Ashら登壇／実店舗ビジネスにおける顧客とのつながり方を語る

　Faber Companyは、2021年6月23日（水）に店舗事業を展開する経営者やマーケティング担当者を対象とした「Real Store Conference ～店舗の集客・顧客体験をアップデート～」をオンラインで開催する。

　本カンファレンスでは、「挑戦～これからの顧客との繋がりをアップデートするために～」をテーマに据え、スシローや美容室チェーンのAshなど、様々な業種から店舗ビジネスを展開する企業が登壇。成功事例の紹介を通じ、店舗運営者のDX推進に新たな示唆を与える。また、後半のセッションではヘッドスパ専門店「希翠（きっすい）」を運営するフェリコの悩みにiSchool、堺市議が答える公開コンサルティングを行う。

　新型コロナウイルスの影響により、リアル店舗ビジネスは大幅な見直しを迫られている。従来の顧客とのつながり方を再考し、その新たな形のヒントを得る機会として参加してみてはいかがだろうか。

登壇者一覧

鈴木康弘氏（日本オムニチャネル協会　会長）
竹中浩司氏（あきんどスシロー　営業企画部 主任）
藤原尚也氏（アクティブ　CEO）
渡邉桂子氏（ビーアイシーピー・データ　代表取締役）
大山高寛氏（アルテサロンホールディングス　取締役 CMO／アッシュ　取締役）
赤羽亜希氏（フェリコ　代表取締役）
伊藤亜津佐氏（iSchool　代表／Faber Company　顧問）
山口典子氏（国民生活産業・消費者団体連合会　副会長／堺市議）

開催概要

イベント名：Real Store Conference～店舗の集客・顧客体験をアップデート～
日時：2021年6月23日（水）13：00～18：00　※2021年6月30日（水）までアーカイブ配信予定
実施形式：オンライン配信
参加費用：無料
主催：Faber Company
対象者：小売業、飲食業、美容業など、リアル店舗が重要な顧客接点となる企業担当者、経営者
イベント申し込み

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