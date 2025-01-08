ハイブリッド型イベント開催　伴大二郎氏・逸見光次郎氏が語るロイヤル顧客の育て方／現地参加は70名限定

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年2月4日（火）にリアルとオンラインのハイブリッド型無料カンファレンス「ECzine Day 2025 Winter」を開催する。「売れ続ける小売・ECビジネスの共通項」をテーマとした本イベントは、BEAMSや花王、イオンネクスト、アデリアレトロ（石塚硝子）、カリモク家具などが登壇。CRM施策やPtoCでのアプローチ、SNSコミュニケーションといった幅広い内容のセッションを用意している。
18:15～18:45に行われるセッションは、株式会社ヤプリ 専門役員 Executive Specialist・株式会社顧客時間 Chief CX Strategist・合同会社 db-lab 代表 CEO 伴大二郎氏／CaTラボ 代表・オムニチャネルコンサルタント・日本オムニチャネル協会理事 ほか 逸見光次郎氏／株式会社翔泳社 ECzine編集部 藤井有生が登壇する。
ロイヤル顧客を育てるために、どのような施策を行っているだろうか。会員プログラムといったCRM施策に注力するケースも多いはずだ。しかし、まずは自社にとっての本当のロイヤル顧客が“どこに存在するのか”を見極めなければならない。本セッションでは、伴大二郎氏と逸見光次郎氏の2名が、顧客の「欲しい」を引き出す秘訣やLTVを向上する思考法を伝授。競争激化の中で生き残るブランドの共通項を紹介する。
申し込みは「リアル（会場）」「オンライン」を選択の上1セッションからできるほか、事前申込期間中はセッションの追加・変更も可能だ。リアル参加は定員に達し次第、申し込みを締め切るため、会場でセッションを聴講したい場合は早めの登録をおすすめする。なお、リアル参加の申し込みが締め切られていても、オンラインでの参加は可能となっている。
現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 Winter」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。
ECzine Day 2025 Winter セッションのご紹介
A-1
- セッション名：SNSで話題沸騰のアデリアレトロ・カリモク家具に聞く ファンとのコミュニケーション術（仮）
- 登壇者：フリーランス・元石塚硝子社員 アデリアレトロ開発メンバー（アデリアレトロSNS/イベント企画など） 桐本夏希氏／カリモク家具株式会社 事業開発本部 事業開発部 プロモーション課 朝岡有葉氏／株式会社翔泳社 ECzine編集部 藤井有生
A-2
- セッション名：【EC担当者必見】話題のインスタ本著者が語る！効果を出すSNS・メールマーケティングの施策を、最新調査結果と合わせて大公開
- 登壇者：ユミルリンク株式会社 マーケティング本部 五月女翔氏／株式会社ROC 代表取締役 坂本翔氏
A-4
- セッション名：花王「est（エスト）」に学ぶお得感＋αの価値を生む発想力 進化型サブスク「est Skin Athlete Gym」誕生の裏側
- 登壇者：花王株式会社 化粧品事業部門 プレステージビジネスグループ estブランドマネジャー 清原麻紀子氏
A-5
- セッション名：coming soon
- 登壇者：株式会社visumo 代表取締役社長 井上純氏
A-7
- セッション名：ボットによる最新脅威を理解する：クレジットマスターとスクレイピングの影響と対策
- 登壇者：アカマイ・テクノロジーズ合同会社 シニア・ソリューション・エンジニア 今井雅晴氏
A-8
- セッション名：【伴大二郎氏・逸見光次郎氏 特別対談】 本当のロイヤル顧客を見つけるには 日系企業に必要な視点
- 登壇者：株式会社ヤプリ 専門役員 Executive Specialist・株式会社顧客時間 Chief CX Strategist・合同会社 db-lab 代表 CEO 伴大二郎氏／CaTラボ 代表・オムニチャネルコンサルタント・日本オムニチャネル協会理事 ほか 逸見光次郎氏／株式会社翔泳社 ECzine編集部 藤井有生
B-1
- セッション名：宮城発・NISHIKIYA KITCHENが今顧客接点を増やすワケ ～限られたリソースを使った成功体験の作り方～
- 登壇者：株式会社にしき食品 営業本部 通販部 主任 大場明日香氏
B-4
- セッション名：自社EC＋PtoCでオリジナルの売り場を ビームスがオンラインで描く接客体験
- 登壇者：株式会社ビームス カスタマーエンゲージメント本部デジタル部 部長 岩城澄氏
B-5
- セッション名：自社EC×インスタライブでEC売上爆増！ SHOPLINEで実現する世界最先端の購買体験
- 登壇者：SHOPLINE Japan株式会社 事業開発責任者 勢力翔太氏／株式会社Mchic 代表取締役 アパレルブランド「Myu」オーナー 岩科茜氏
B-8
- セッション名：今さら聞けない？失敗しないリテールメディアの始め方と育て方 ～イオンネクスト「Green Beans」・au PAY マーケットが実践から得た最適解を共有～
- 登壇者：イオンネクスト株式会社 メディアビジネス推進 担当部長 藤田泰寛氏／auコマース＆ライフ株式会社 サービス統括本部 プロダクト戦略部 毛利憲正氏／株式会社翔泳社 ECzine編集部 木原静香