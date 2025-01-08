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ハイブリッド型イベント開催　伴大二郎氏・逸見光次郎氏が語るロイヤル顧客の育て方／現地参加は70名限定

　翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年2月4日（火）にリアルとオンラインのハイブリッド型無料カンファレンス「ECzine Day 2025 Winter」を開催する。「売れ続ける小売・ECビジネスの共通項」をテーマとした本イベントは、BEAMSや花王、イオンネクスト、アデリアレトロ（石塚硝子）、カリモク家具などが登壇。CRM施策やPtoCでのアプローチ、SNSコミュニケーションといった幅広い内容のセッションを用意している。

ECzine Day 2025 Winter
申し込みはこちらをクリック

　18:15～18:45に行われるセッションは、株式会社ヤプリ 専門役員 Executive Specialist・株式会社顧客時間 Chief CX Strategist・合同会社 db-lab 代表 CEO 伴大二郎氏／CaTラボ 代表・オムニチャネルコンサルタント・日本オムニチャネル協会理事 ほか 逸見光次郎氏／株式会社翔泳社 ECzine編集部 藤井有生が登壇する。

　ロイヤル顧客を育てるために、どのような施策を行っているだろうか。会員プログラムといったCRM施策に注力するケースも多いはずだ。しかし、まずは自社にとっての本当のロイヤル顧客が“どこに存在するのか”を見極めなければならない。本セッションでは、伴大二郎氏と逸見光次郎氏の2名が、顧客の「欲しい」を引き出す秘訣やLTVを向上する思考法を伝授。競争激化の中で生き残るブランドの共通項を紹介する。

 

 

　申し込みは「リアル（会場）」「オンライン」を選択の上1セッションからできるほか、事前申込期間中はセッションの追加・変更も可能だ。リアル参加は定員に達し次第、申し込みを締め切るため、会場でセッションを聴講したい場合は早めの登録をおすすめする。なお、リアル参加の申し込みが締め切られていても、オンラインでの参加は可能となっている。

　現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 Winter」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。

ECzine Day 2025 Winter セッションのご紹介

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  • セッション名：coming soon
  • 登壇者：株式会社visumo 代表取締役社長 井上純氏

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2025/01/08 18:00 https://markezine.jp/article/detail/47982

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