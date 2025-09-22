×
連載記事

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/11～9/18】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月11日～9月18日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1 博報堂ＤＹホールディングス、デジタルホールディングスの完全子会社化を目的とした公開買付けを実施
2 電通デジタル、企業がAIエージェントを活用するためのデータ基盤構築支援サービスの提供を開始
3 Amazon AdsとNetflixが提携、Amazon DSPを通じて広告在庫へアクセス可能に
4 Google検索の「AIモード」日本語で提供開始　複雑な質問に対応可能、マルチモーダル機能も
5 10代の42.9％がChatGPTを利用、検索行動の変化が加速【サイバーエージェントGEOラボ調査】
6 TVer、「PlayStation5」への対応を開始　ゲーム機は初
7 スマホのみでネット利用53％で最多維持、10～50代は95％以上がスマホ利用【LINEヤフー調査】
8 Criteo、Googleと連携　Google初のオンサイト・リテールメディアパートナーに
9 イーライフ、VOC分析特化のマーケティングAIツール「Discovery AI」を提供
10 恩藏直人氏、音部大輔氏、長田麻衣氏ら登壇　JMRAが創立50周年記念カンファレンスを10月2日に開催

　今回は、博報堂ＤＹホールディングスがデジタルホールディングスの完全子会社化を目的とした公開買付けを実施したニュースが1位にランクイン。続いて2位は、電通デジタルが企業のAIエージェント活用を支援するデータ基盤構築サービスの提供を開始したニュース。3位には、Amazon AdsとNetflixが提携したニュースが入りました。

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/22 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49912

