今回は、博報堂ＤＹホールディングスがデジタルホールディングスの完全子会社化を目的とした公開買付けを実施したニュースが1位にランクイン。続いて2位は、電通デジタルが企業のAIエージェント活用を支援するデータ基盤構築サービスの提供を開始したニュース。3位には、Amazon AdsとNetflixが提携したニュースが入りました。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/11～9/18】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年9月11日～9月18日までの人気ランキングを発表します。
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
