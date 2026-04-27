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AiKAGI、BtoB企業を中心としたセミナー・イベント向け「ビジネスMCサービス」の提供を開始

　BtoBマーケティング支援事業を展開するAiKAGIは、BtoB企業を中心としたセミナー・カンファレンス・社内イベント向けの新サービス「ビジネスMCサービス」の提供を開始した。

　同サービスは、「ビジネスMC」と呼ばれる専門人材が、登壇者の熱量や魅力を引き出しつつ参加者のアクションを引き出す役割を担い、イベント進行を支援。当日の進行のみの依頼から、企画・台本設計を含む一貫支援、定期開催イベントの継続的な進行支援、動画コンテンツ化を含むイベント全体のプロデュースまで可能だ。オンライン・オフライン双方に対応し、事業成果につながる対話の場としてイベント開催をサポートしていく。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/04/27 08:00 https://markezine.jp/news/detail/50709

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