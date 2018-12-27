Twitterトレンド大賞が発表！企業の中で最も多くRTされたのは？

Twitterトレンド大賞運営委員会は、Twitterでトレンドインしたワードを分析し、流行語を決定した「＃Twitterトレンド大賞2018」を発表した。
2018年Twitterトレンドランキング・部門賞のまとめはコチラです！#Twitterトレンド大賞 pic.twitter.com/vQlwe1F0TG— トレンド大賞2018｜12/26 発表! (@TrendAward) 2018年12月26日
「＃Twitterトレンド大賞」トップ20は下記の通り。
1位：W杯（サッカー）（6/19）
2位：モンハン（1/26）
3位：フォロワー（8/16）
4位：スマブラ（3/9）
5位：ゼロの執行人（4/11）
6位：羽生くん（2/17）
7位：荒野行動（4/6）
8位：安室ちゃん（7/29）
9位：ドラフト（10/25）
10位：キンプリ（1/17）
11位：宇野くん（2/16）
12位：大阪桐蔭（8/21）
13位：#ポプテピピック（2/25）
14位：ジャンヌ（8/9）
15位：#おっさんずラブ（6/3）
16位：クッパ姫（9/24）
17位：緊急地震速報（10/4）
18位：大杉漣さん（2/21）
19位：カメラを止めるな（8/23）
20位：金足農業（8/20）
また「Most Retweeted Tweet 企業の部」には、ローソンが選出された。
\ #Twitterトレンド大賞 ／— トレンド大賞2018｜12/26 発表 ! (@TrendAward) 2018年12月26日
Most Retweeted Tweet 企業の部 授賞は、
『株式会社ローソン』‼︎ pic.twitter.com/Fwzmle9QQN
なお、日本語版Twitter公式アカウントによると、2018年に国内でもっとも使われたハッシュタグも「#ローソン」だった。
2018年国内でもっとも使われたハッシュタグはこちらです。 pic.twitter.com/BYAipiaUkf— Twitter Japan (@TwitterJP) 2018年12月26日
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