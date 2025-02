「ショート動画」ブームはさらに加速　2025年、TikTokがクリエイター／広告主向けに仕掛けること

TikTok for Business Japan Global Business Solutions,

Sales Director, Head of Strategic Accounts 坂倉 浩司氏

リクルートやMetaなどで、主にPlatform Monetizationを経験して、2020年4月にTikTok for Businessにジョイン。Sales Directorとして、Key Accounts Partnership Division(※)を統括し、広告主企業の経営・事業・マーケティング目標への貢献度を高めるBusiness Partnershipをメインミッションとする。

(※)Key Accounts Partnership Divisionでは、広告主企業の業界別にいくつかのチームに分かれており、それぞれ複数業界を担当しながら、広告主企業や広告代理店の関係者と日々コミュニケーションを図っている。