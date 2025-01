2025年は「マーケティングの本質」に立ち戻る―AI時代こそ見直される「人」の価値―

日本マクドナルド「スマイルあげない」、日産「GREENJOURNEY」、自社開発の「SHELLTEC(シェルテック)」などの注目プロジェクトを手がけ、2024年にはLIA「Regional Agency of the Year for Asia」やCampaign「Japan Creative Agency of the Year」を受賞するなど様々な方面で活躍を見せるTBWA\HAKUHODO。日本のクリエイティブをリードする同社の細田氏に 2025 年のキーワードをうかがった。