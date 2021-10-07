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モバイルアプリ向け動画広告のアドフラウド対策機能を強化　POKKTが「MediaGuard」を導入

　POKKT Mobile Ads（以下、POKKT）とHUMAN Security（以下、HUMAN）は提携し、POKKTが提供するモバイルアプリ向け動画広告において、HUMANが提供するアドフラウド対策ツール「MediaGuard」を導入した。

　POKKTは、AnyMind Group傘下でモバイル動画広告プラットフォームを提供する企業。一方のHUMANは、アプリやAPI、デジタルメディアなどへのボット攻撃や不正アクセスを防ぐ「Human Verification Engine」を提供する企業だ。

　今回の提携により、POKKTのモバイルアプリ向け動画広告を利用している東南アジア・東アジア・インド・中東地域の広告主は、追加費用不要でMediaGuard導入済みの広告が利用可能に。POKKTはこの機能追加を通じ、より安全性の高いモバイルアプリ向け動画広告の提供を実現する。

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2021/10/07 15:00 https://markezine.jp/article/detail/37471

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