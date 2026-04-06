翔泳社、Amazonで「紙の本のまとめ買い」をすると最大15％ポイント還元　4月19日まで

MarkeZineを運営する翔泳社では、4月6日（月）から4月19日（日）まで、Amazonで「翔泳社40周年大感謝まとめ買いポイント還元祭」を開催しています。

対象となるのは紙の本です。まとめ買いによるポイント還元は、2冊で3％、3～4冊で8％、5～9冊で10％、10冊以上で15％となっています。

紙の本がお得に買える機会は多くありませんので、ぜひこの機会をご活用ください！

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