×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

電通デジタル、自然言語による指示でWebサイトのUIを設計・実装する新手法「HOZO」を開発

　電通デジタルは、AIとの自然言語対話によりデザインシステム（※）に準拠したWebサイトのUIを設計・実装する新手法「HOZO（ホゾ）」を確立し、運用を開始した。

　昨今、大規模なWebサイトを運営する企業の現場では、複数の部門や制作会社が関与することによるUIのばらつきが課題となっている。デザインシステムを策定していても、既存の全ページに手作業で反映させるには多くの工数が必要だった。

　これに対し、同社はWebサイト構築・運用支援の知見と、AIソリューションの実績を融合し、「HOZO」を開発。既存のURLやデータから抽出したデザインルールを基に、企業固有のデザインシステムに準拠したUIコンポーネントを自動生成することで、ページごとのばらつきを解消する。生成されたUIは、HTMLやReactなどのコード形式とクラウドデザインツールの双方向変換に対応しており、デザイナーとエンジニアがそれぞれの領域で品質レビューを行うことができる。パーツ変更時は過去のUIにも自動反映される。

　今後同社は、この手法の適用領域を既存サイトにおけるデザインシステムの運用・統一だけでなく、新規ページの企画・設計段階や、AIによるUI評価など、Webサイト制作プロセス全体へ拡張することを計画している。

※デザインシステム：デザインのルールやパーツを体系的にまとめ、開発を効率化する仕組みのこと。

【関連記事】
電通デジタル、「∞AI Chat」をリブランディング　10種類の実務特化型AIエージェントを本格提供
電通デジタル、AIで海外市場インサイト解析と戦略立案を支援する「LOCAL ZOOM」を提供開始
UXインテリジェンス協会、新理事に浅沼尚氏が就任　AI時代におけるUXの高度化を推進
電通デジタル、企業がAIエージェントを活用するためのデータ基盤構築支援サービスの提供を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/04 13:00 https://markezine.jp/news/detail/50857

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIで生産性は上がったのに、なぜ儲からないのか？ROI 2倍を実現した組織作りから紐解く、AXのカギ
  2. 2
    カルビー「白黒化」から考える循環型へのシフトと次世代パッケージ戦略【江端氏解説・後編】 NEW
  3. 3
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計
  4. 4
    戦略を練る前にOSを疑え。AI時代に勝つための「マーケティングOS」再設計と宣伝部の新たな役割 NEW
  5. 5
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  6. 6
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  7. 7
    BtoBマーケ未経験でも3名→30名にできた理由とは？富家氏に聞く、大企業マーケティング組織の作り方
  8. 8
    一斉配信から脱却し、1年でCPA20％減！再春館製薬所が実現した「LINE起点」のCRM高度化
  9. 9
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則
  10. 10
    【計画比4倍の大ヒット】ファンケルが挑む「老化のパラダイムシフト」と新市場創出のマーケティング戦略
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表