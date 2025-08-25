×
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/7～8/14】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年8月7日～8月21日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1
2 花王の新ブランド「MEMEME」、ドン・キホーテと連携しリテールメディア活用のプロモーション実施
3 Instagram、コンテンツの再投稿機能や「Instagramマップ」など新機能をローンチ
4 TOPPANグループ、AIを活用したコンタクトセンター業務の支援を開始　応対効率化や体験向上を実現
5 松本健太郎氏、EVERRISEのデータ戦略アンバサダーに就任　コンサルティング・AI支援の体制強化へ
6 電通、NFT活用の生活者行動分析「みんなのあしあと2.0」をSaaS化　AIダッシュボード搭載
7 サイバーエージェント、韓国の広告媒体の取り扱いを開始　インバウンドマーケティング支援を強化
8 デロイト調査、食料品の消費金額増加に67.4％が「物価高」と回答　節約志向が高まり外食・旅行に減速感
9 売上計画比2倍の花王「THE ANSWER」は、感情軸戦略をどう施策に落とし込んだのか？【参加無料】
10 博報堂とCJ ENM、グローバル音楽IP創出へ合弁会社「Chapter-I」設立

　今回は、dentsu Japanが統合新会社「電通プロモーション」の設立を発表したニュースが1位にランクイン。続いて2位には、花王の新ブランド「MEMEME」がドン・キホーテと連携しプロモーションを実施したニュースがランクイン。3位は、Instagramがコンテンツの再投稿機能などの新機能をローンチしたニュースでした。

2025/08/25 07:30

