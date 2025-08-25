今回は、dentsu Japanが統合新会社「電通プロモーション」の設立を発表したニュースが1位にランクイン。続いて2位には、花王の新ブランド「MEMEME」がドン・キホーテと連携しプロモーションを実施したニュースがランクイン。3位は、Instagramがコンテンツの再投稿機能などの新機能をローンチしたニュースでした。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【8/7～8/14】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年8月7日～8月21日までの人気ランキングを発表します。
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
