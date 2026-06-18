カルビー×エフエム北海道、“道民の、道民による、道民のための商品作り”第8弾は「もう一度食べたい味」

カルビーは、北海道のラジオ放送局「エフエム北海道」(AIR-G’)の番組｢IMAREAL｣（イマリアル）のリスナーとの共創商品第8弾として、リスナーが選んだもう一度食べたい商品『ポテトチップス スパイシーベジタブルスープカレー味』を2026年6月22日から北海道内のスーパーマーケットやドラッグストアなどで期間限定発売する。

同社は、エフエム北海道の学生向けラジオ番組「IMAREAL」にて隔週金曜日にカルビーの新商品情報などを発信している。リスナーからの“番組オリジナル商品をつくってほしい”という要望に応え、“道民の、道民による、道民のための商品作り”を合言葉に、2018年4月番組リスナーとの商品作りをスタート。2019年の「ポテトチップス ホタテバター味」を皮切りに、毎年リスナーと一緒に商品を開発している。

これまでのコラボレーション

8回目のコラボレーションとなる2026年は、リスナーが選んだもう一度食べたい味として2020年に発売した「スパイシーベジタブルスープカレー味」を発売する。パッケージは、コラボレーション商品であることがわかりつつも味わいをイメージしやすいデザインにした。

なお、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」、アンテナショップ「カルビープラス」でも、同日発売予定。

【関連記事】

・【回答者特典あり】マーケティング×AI成熟度調査、回答受付中！マーク・ジェフリー氏監修

・カルビーと亀田製菓が協働プロジェクト 「カルビーポテトチップス」「ハッピーターン」のコラボ商品を発売

・ヘラルボニー、クラシエと共創を開始。第一弾として、ヘラルボニーデザイン「ナイーブ」を数量限定発売

・NiziUとのコラボレーションも！「Threadsツリー」が原宿に出現中

・ファンケルとニトリが初コラボ ライブ配信でナイトルーティーン向け商品を提案