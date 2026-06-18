×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

カルビー×エフエム北海道、“道民の、道民による、道民のための商品作り”第8弾は「もう一度食べたい味」

　カルビーは、北海道のラジオ放送局「エフエム北海道」(AIR-G’)の番組｢IMAREAL｣（イマリアル）のリスナーとの共創商品第8弾として、リスナーが選んだもう一度食べたい商品『ポテトチップス スパイシーベジタブルスープカレー味』を2026年6月22日から北海道内のスーパーマーケットやドラッグストアなどで期間限定発売する。

　同社は、エフエム北海道の学生向けラジオ番組「IMAREAL」にて隔週金曜日にカルビーの新商品情報などを発信している。リスナーからの“番組オリジナル商品をつくってほしい”という要望に応え、“道民の、道民による、道民のための商品作り”を合言葉に、2018年4月番組リスナーとの商品作りをスタート。2019年の「ポテトチップス ホタテバター味」を皮切りに、毎年リスナーと一緒に商品を開発している。

これまでのコラボレーション
これまでのコラボレーション

　8回目のコラボレーションとなる2026年は、リスナーが選んだもう一度食べたい味として2020年に発売した「スパイシーベジタブルスープカレー味」を発売する。パッケージは、コラボレーション商品であることがわかりつつも味わいをイメージしやすいデザインにした。

　なお、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」、アンテナショップ「カルビープラス」でも、同日発売予定。

【関連記事】
【回答者特典あり】マーケティング×AI成熟度調査、回答受付中！マーク・ジェフリー氏監修
カルビーと亀田製菓が協働プロジェクト　「カルビーポテトチップス」「ハッピーターン」のコラボ商品を発売
ヘラルボニー、クラシエと共創を開始。第一弾として、ヘラルボニーデザイン「ナイーブ」を数量限定発売
NiziUとのコラボレーションも！「Threadsツリー」が原宿に出現中
ファンケルとニトリが初コラボ　ライブ配信でナイトルーティーン向け商品を提案

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/18 09:45 https://markezine.jp/news/detail/76994

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIと描くブランドの未来━━JTと博報堂ＤＹグループが提案する「人間の創造性を拡張する」AI活用
  2. 2
    Data Clean Roomが広告計測の新基盤に。Cookieレス時代に起きるリテールメディア変革 NEW
  3. 3
    グランプリは花王！YouTube Works Awards Japan 2026の受賞作品を一挙紹介 NEW
  4. 4
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  5. 5
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  6. 6
    「サッカー日本代表戦」が首位！総合は「風、薫る」がトップに【テレビ視聴率ランキング 2026年5月】 NEW
  7. 7
    3日間で2,000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則
  8. 8
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  9. 9
    ドコモ、ミツカン、JALの成功事例も　ショートドラマでブランドリフトや行動変容を促すためのポイント
  10. 10
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  7. 7
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  8. 8
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  9. 9
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  10. 10
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く