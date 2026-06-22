×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ロレアルとOpenAI、ビューティー領域の変革に向けて協業を発表　消費者体験の構築と業務改革に重点

　ロレアルグループは、6月17日（フランス現地時間）、「ビバ・テクノロジー2026」においてOpenAIとの協業を発表した。

　今回の協業は、「AIを活用したエージェンティック・コマースに向けた新たな消費者体験の構築」と「研究開発からマーケティングに至る業務の変革」に重点を置くもの。

　消費者体験の面では、「メイベリン ニューヨーク」が「ModiFace」技術によるメイクアップ・バーチャルトライオン機能をChatGPT上で直接提供し、対話型のリアルタイム提案を実現する。さらに米国での製品検索性の強化や、「スキンシューティカルズ」などによる「AIネイティブ広告」のパイロットプログラムへの参画を進める。

　業務変革の面では、推論モデル「GPT-Rosalind」を活用して肌のマイクロバイオームのマッピングを進め、『ラ ロッシュ ポゼ』向けの次世代製品の開発を加速させる。また、独自のプラットフォーム「CreAItech」に最新モデルを導入し、ブランドの世界観を反映した画像や動画の生成を行う。

　これらの取り組みは、消費者体験の拡張、チームの能力向上、組織のAI対応力構築を優先事項に掲げる。現在の時点で、7万3,000人の社員が生成AI研修を修了し、「ロレアルGPT」を活用している。ロレアルはテクノロジーの融合により、美の新たなソリューション創出を図る方針だ。

【関連記事】
マーケティング×AI成熟度の調査にご協力ください！【回答者に調査抜粋版をプレゼント】
OpenAI、ChatGPTでの広告テストを日本含む5ヵ国へ拡大　回答の独立性は維持
dentsu Japan、OpenAIとの戦略的連携でAI時代のマーケティング変革を支援
日本ロレアルと楽天G、ビューティ領域のCX向上を目指すパートナーシップ契約締結に向け協議へ
美容メディア『VOCE』がコスメ購買行動調査を実施、多層化する情報収集チャネルと「5つの信頼軸」

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/22 12:45 https://markezine.jp/news/detail/77014

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計
  3. 3
    「サッカー日本代表戦」が首位！総合は「風、薫る」がトップに【テレビ視聴率ランキング 2026年5月】
  4. 4
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  5. 5
    広告費が縮まず膨らんだ理由――GEO・LLMO・AIエージェントへ流れる「別腹の財布」
  6. 6
    業界黎明期から未来を見てきた有園雄一氏が語る、AI時代とその先。社会は重厚長大から「軽み」の時代へ
  7. 7
    グランプリは花王！YouTube Works Awards Japan 2026の受賞作品を一挙紹介
  8. 8
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  9. 9
    カゴメの「新キャラ起用×クロス展開」に迫る！「野菜生活100 Smoothie」の新キャンペーン解剖
  10. 10
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  6. 6
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  7. 7
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  8. 8
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  9. 9
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制
  10. 10
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験