ロレアルとOpenAI、ビューティー領域の変革に向けて協業を発表　消費者体験の構築と業務改革に重点

ロレアルグループは、6月17日（フランス現地時間）、「ビバ・テクノロジー2026」においてOpenAIとの協業を発表した。

今回の協業は、「AIを活用したエージェンティック・コマースに向けた新たな消費者体験の構築」と「研究開発からマーケティングに至る業務の変革」に重点を置くもの。

消費者体験の面では、「メイベリン ニューヨーク」が「ModiFace」技術によるメイクアップ・バーチャルトライオン機能をChatGPT上で直接提供し、対話型のリアルタイム提案を実現する。さらに米国での製品検索性の強化や、「スキンシューティカルズ」などによる「AIネイティブ広告」のパイロットプログラムへの参画を進める。

業務変革の面では、推論モデル「GPT-Rosalind」を活用して肌のマイクロバイオームのマッピングを進め、『ラ ロッシュ ポゼ』向けの次世代製品の開発を加速させる。また、独自のプラットフォーム「CreAItech」に最新モデルを導入し、ブランドの世界観を反映した画像や動画の生成を行う。

これらの取り組みは、消費者体験の拡張、チームの能力向上、組織のAI対応力構築を優先事項に掲げる。現在の時点で、7万3,000人の社員が生成AI研修を修了し、「ロレアルGPT」を活用している。ロレアルはテクノロジーの融合により、美の新たなソリューション創出を図る方針だ。

【関連記事】

・マーケティング×AI成熟度の調査にご協力ください！【回答者に調査抜粋版をプレゼント】

・OpenAI、ChatGPTでの広告テストを日本含む5ヵ国へ拡大 回答の独立性は維持

・dentsu Japan、OpenAIとの戦略的連携でAI時代のマーケティング変革を支援

・日本ロレアルと楽天G、ビューティ領域のCX向上を目指すパートナーシップ契約締結に向け協議へ

・美容メディア『VOCE』がコスメ購買行動調査を実施、多層化する情報収集チャネルと「5つの信頼軸」