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世界動向の先を読む「もう1つの視点」

広告費が縮まず膨らんだ理由――GEO・LLMO・AIエージェントへ流れる「別腹の財布」

　米国最新情報レポート「MAD MAN REPORT」を毎月発刊している榮枝洋文氏の視点を借り、国内外の企業の動きやグローバルの潮流を解説している本連載。今回は、「グローバルプラットフォーマーの広告収益激増」という変化にフォーカス。これを入り口に、いま広告市場で起きている地殻変動を読み解いていく。

プラットフォーマー5社で広告収益31兆円純増の衝撃

　「生成AIが普及すれば、検索広告は減る」――2024年から2025年前半にかけて、そうした見方が市場を支配していた。AI Overviewsが検索結果の上位を占有し、ユーザーは企業サイトやデジタル広告をクリックしなくなる。いわゆる「ゼロクリック検索」が進み、広告露出の課金は痩せていく。そのはずだった。

　ところが、いま起きているのは“ま逆”の現象である。Alphabet、Meta、Amazon、Microsoft、TikTokの5社が直近の3年間で積み上げた「広告」関連収益は、合算で約60.7兆円（4,046億ドル）から、約92.3兆円（6,152億ドル）へ。約31.6兆円（2,106億ドル）もの激増が起きている（図1参照、以下本文のドル円レートは一律1ドル150円）。

　電通の「日本の広告費」によれば、日本の総広告費は2025年時点で約8.1兆円だった。つまり、たった5社が3年で積み上げた広告純増分だけで、日本の広告産業まるごと4年分の規模が新たに生まれた

　AWSやGoogle Cloudなどのクラウド事業や、EC事業を除いた「広告収益」に絞った金額だけで、この巨額度合いだ。これは「米国の広告が好調」という対岸の出来事ではない。広告予算という「財布そのものの定義」が変わりつつあると読める。ここから、新しい「AIアテンションエコノミー」を解剖していこう。

【図1】5大プラットフォーマー企業の「広告」収益推移、過去3ヵ年（各社IR発表などより筆者集計）
【図1】5大プラットフォーマー企業の広告収益推移（各社IR発表などより筆者集計）

広告費が「別腹の財布」で膨らむ

　広告関連収益の伸び率で成長を引っ張っているのは、TikTokの+184％、Amazonの+81％、続いてMetaの+72％。Google本体の検索広告・YouTube広告も2桁成長を維持している（図2参照）。

　一方で、Google Networkセグメント（AdSenseなど旧来型のサードパーティ広告誘導課金）は3年で－9.1％縮小となっている。ゼロクリック化の影響を受けているのは、まさにこの縮小部分だ。つまり、同一プレイヤーの中で、旧来の広告誘導モデルは痩せ、AIにより近い広告費が太っている広告市場全体が縮んでいるのではなく、重心がシフトしているのだ。

【図2】5大プラットフォーマー企業の広告収益成長率比較（各社IR発表より筆者集計）
【図2】5大プラットフォーマー企業の広告収益成長率比較（各社IR発表より筆者集計）

　その上で、上振れ分はどこから流れ込んでいるのか。ひとことで言えば「別腹の財布」である。

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この記事の著者

榮枝 洋文（サカエダ ヒロフミ）

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ（BICP）／ニューヨークオフィス代表
英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会（JAAA）会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』（翔泳社）。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院（MBA）修了。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/06/18 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50861

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