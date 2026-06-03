×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

MarkeZine Day 2026 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

サイカ、ブランドアイデンティティと提供価値を刷新「AI Decision Engine」へ

　サイカは、6月1日、サービスのブランドアイデンティティおよび提供価値を刷新した。

　AIによる業務効率化が一般化するなか、企業間の真の競争優位性は、効率化の先にある「意思決定そのもの」に移りつつある。AIの普及にともない部分的な効率化にとどまる企業が多い一方で、市場環境の複雑化に対応するためには、データから事業成長のメカニズムを解明する意思決定が求められている。

　こうした状況に対しサイカは、これまで培ってきた分析コンサルティング（プロフェッショナルサービス）の知見と、独自のAI Platformを融合させた「AI Decision Engine」として自らを再定義した。

　「AI Decision Engine」は、「Decision Insight（データの意味化）」「Decision Refinement（意思決定の高度化）」「Decision Intelligence（組織知の資産化）」の3つの提供価値群と、これらを一気通貫で貫く基盤「XICA＊AI Platform」によって構成される。

　中心となる「XICA＊AI Platform」を起点に、「3つのコア」が連動することで、意思決定の精度と速度を最大化します。AI Platformの実装に加え、データサイエンスの専門家によるプロフェッショナルサービスを組み合わせることで、組織に最適化された意思決定をさらに加速させる。

　今回のリブランディングを契機に、同社は、データサイエンスの力で意思決定能力そのものを進化させる意思決定基盤として、企業を支援してく。また今後はマーケティング領域から、事業戦略・ブランド戦略・組織変革といった全社的な意思決定アジェンダへと領域を拡大。企業が「変化を味方につけ、永続的に勝ち続ける組織」へと変革するための伴走を強化していく。

【関連記事】
電通デジタル、「∞AI Chat」をリブランディング　10種類の実務特化型AIエージェントを本格提供
花王「めぐりズム」20年ぶりリブランディング、2030年海外比率35%目指しグローバル展開を加速
MMM認知率は約3割、導入中は7.2％　導入目的・課題・MMMにかける年間費用などを調査【サイカ】
QO、AI時代の意思決定を支援する研究機関「AI Insight Institute／AIII」発足
NEC、AIを活用して企業の戦略的な意思決定の支援サービスを提供開始　リソースの効率的な配分が可能

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/06/03 08:30 https://markezine.jp/news/detail/35565

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AIで生産性は上がったのに、なぜ儲からないのか？ROI 2倍を実現した組織作りから紐解く、AXのカギ NEW
  2. 2
    「フォロワー数」の呪縛から脱却する、SNSを事業成長につなげるためのKPI・全体設計 NEW
  3. 3
    BtoBマーケ未経験でも3名→30名にできた理由とは？富家氏に聞く、大企業マーケティング組織の作り方 NEW
  4. 4
    電通グループのAI戦略が構想から実装フェーズへ。新フレームワーク「PSDCA」とプロダクト群を発表
  5. 5
    【計画比4倍の大ヒット】ファンケルが挑む「老化のパラダイムシフト」と新市場創出のマーケティング戦略 NEW
  6. 6
    カルビー「白黒ポテチ」ショック。資源制約時代の“ブランド体験”をどう再設計するか【江端氏解説・前編】
  7. 7
    一斉配信から脱却し、1年でCPA20％減！再春館製薬所が実現した「LINE起点」のCRM高度化
  8. 8
    3日間で2.000個販売、実店舗の売上にも波及。magpicに学ぶ、TikTok Shop成功法則 NEW
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    「GMOサイン」のSNS戦略に学ぶ。Xアルゴリズム激変とBtoBの壁を乗り越えるアカウント運用術
  1. 1
    なぜ「アセドロン」は2年で300万枚売れたのか？ グンゼが構築した「未充足ニーズ」起点の新スキーム
  2. 2
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  3. 3
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  4. 4
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  5. 5
    22体のAIエージェントが同僚。ディレクター1人で運営するアパレルブランド「NAVYNAVY」を取材
  6. 6
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  7. 7
    “ギルティ消費”のニーズをいかに見出したか？　サントリー「ＮＯＰＥ」誕生秘話
  8. 8
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  9. 9
    AI時代こそ「人の温度」が武器に。オンワード樫山『２３区』が新業態路面店で描く新たな顧客体験
  10. 10
    内製化とは“マーケティングOS”の構築である。ヤマハ発動機が実現する、事業横断の持続的な広告運用体制