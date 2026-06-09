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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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MarkeZineニュース

【回答者特典あり】マーケティング×AI成熟度調査、回答受付中！マーク・ジェフリー氏監修

マーク・ジェフリー氏監修！日米共同調査を実施します

　MarkeZineはイルグルムと共同で、「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」を実施します。本調査は、マーク・ジェフリー氏監修の日米共同調査です。

　各企業もしくは事業部門におけるマーケティングの意思決定、実行、最適化の状況、およびこれらのプロセスにおける「AIの役割」について問う調査となっています。

マーク・ジェフリー氏

調査概要

回答者特典

  • 希望者全員：書籍刊行前に、調査抜粋のPDFをご提供
  • 抽選：抽選で5名様にAmazonギフトカード1万円分を贈呈

　調査結果は、マーク・ジェフリー氏による書籍『データ・ドリブン・マーケティング』の続編（米国版）および、翔泳社にて出版予定の書籍『マーケティングはなぜ再現できないのか？』（仮）にて、コンテンツの一部として活用される予定です。

※1.本調査は【株式会社イルグルム】による提供です。本調査についてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。以下の問い合わせ窓口までお願いいたします。

問い合わせ窓口：株式会社イルグルム　marketing@ebis.ne.jp

※2. AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/06/09 12:30 https://markezine.jp/news/detail/50872

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