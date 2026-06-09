【回答者特典あり】マーケティング×AI成熟度調査、回答受付中！マーク・ジェフリー氏監修

マーク・ジェフリー氏監修！日米共同調査を実施します
MarkeZineはイルグルムと共同で、「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」を実施します。本調査は、マーク・ジェフリー氏監修の日米共同調査です。
各企業もしくは事業部門におけるマーケティングの意思決定、実行、最適化の状況、およびこれらのプロセスにおける「AIの役割」について問う調査となっています。
調査概要
- 実施期間：2026年5月26日～6月下旬
- 調査フォーム「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」より回答をお願いします。
回答者特典
- 希望者全員：書籍刊行前に、調査抜粋のPDFをご提供
- 抽選：抽選で5名様にAmazonギフトカード1万円分を贈呈
調査結果は、マーク・ジェフリー氏による書籍『データ・ドリブン・マーケティング』の続編（米国版）および、翔泳社にて出版予定の書籍『マーケティングはなぜ再現できないのか？』（仮）にて、コンテンツの一部として活用される予定です。
※1.本調査は【株式会社イルグルム】による提供です。本調査についてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。以下の問い合わせ窓口までお願いいたします。
問い合わせ窓口：株式会社イルグルム marketing@ebis.ne.jp
※2. AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。