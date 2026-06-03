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マーケティングOSのアップデート

戦略を練る前にOSを疑え。AI時代に勝つための「マーケティングOS」再設計と宣伝部の新たな役割

　広告業界で数々の変革を提唱してきた横山隆治氏による連載。広告会社のOSのアップデートを説いた第1回に続き、第2回は事業会社のマーケティングOSにフォーカスする。AIによる変革期が訪れている今こそ、マーケティング・宣伝部・経営とすべてのOSを一貫してアップデートするチャンス。「とりあえず」でAIを導入する前に、自社組織のOSに目を向けてみたい。

AI時代におけるマーケティングOSの再設計

　企業のマーケティングがうまくいかない理由を問えば、「戦略が悪い」「人材が足りない」「予算がない」といった答えが返ってくるのが常です。しかし、私はそれらはすべて“表層の問題”に過ぎないと考えています。本質はもっと深いところにあります。結論から言えば、マーケティングの“OS（オペレーティングシステム）”が古いのです。

　企業のマーケティング活動は、日々繰り返される無数の意思決定の積み重ねで構成されています。「どのターゲットに向けるか」「どのメッセージを使うか」「どのメディアに投資し、どのKPIで評価するか」――これらの意思決定の裏側には、必ず“暗黙のルール”が存在します。それが、私の言う「マーケティングOS」です。

　人は戦略的に動いているつもりでも、実際にはこのOSが規定するルールセットに従って判断を下しています。

　そして残念ながら、多くの企業において、このOSはいまだに「テレビCM中心の時代」のまま止まってしまっているのが現実です。

なぜOSのアップデートが必要なのか

　周知の通り、現在のマーケティング環境は構造そのものが激変しました。

  • SNSによる受け手主導の情報流通
  • コンバージドTV（放送と通信の融合）による視聴体験の変質
  • リテールメディアによる購買接点の可視化
  • AIによる意思決定の自動化

　メディアも、生活者も、購買行動のプロセスもすべてが変わった。にもかかわらず、企業の意思決定を司るOSだけが更新されていない。この“ねじれ”こそが、現代のマーケティングにおける非効率の正体です。

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新しいマーケティングOSを構成する「3つのレイヤー」

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マーケティングOSのアップデート連載記事一覧
この記事の著者

横山 隆治（ヨコヤマ リュウジ）

横山隆治事務所 代表取締役
ベストインクラスプロデューサーズ 取締役 ファウンダー
トレンダーズ 社外取締役

1982年青山学院大学文学部英米文学科卒業。同年、旭通信社（現・アサツー ディ・ケイ／略称：ADK）に入社。インターネット広告がまだ体系化されていなかった1996年に、日本国内でメディアレップ事業を行う専門...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/06/03 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50789

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