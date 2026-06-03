戦略を練る前にOSを疑え。AI時代に勝つための「マーケティングOS」再設計と宣伝部の新たな役割

広告業界で数々の変革を提唱してきた横山隆治氏による連載。広告会社のOSのアップデートを説いた第1回に続き、第2回は事業会社のマーケティングOSにフォーカスする。AIによる変革期が訪れている今こそ、マーケティング・宣伝部・経営とすべてのOSを一貫してアップデートするチャンス。「とりあえず」でAIを導入する前に、自社組織のOSに目を向けてみたい。

AI時代におけるマーケティングOSの再設計

企業のマーケティングがうまくいかない理由を問えば、「戦略が悪い」「人材が足りない」「予算がない」といった答えが返ってくるのが常です。しかし、私はそれらはすべて“表層の問題”に過ぎないと考えています。本質はもっと深いところにあります。結論から言えば、マーケティングの“OS（オペレーティングシステム）”が古いのです。

企業のマーケティング活動は、日々繰り返される無数の意思決定の積み重ねで構成されています。「どのターゲットに向けるか」「どのメッセージを使うか」「どのメディアに投資し、どのKPIで評価するか」――これらの意思決定の裏側には、必ず“暗黙のルール”が存在します。それが、私の言う「マーケティングOS」です。

人は戦略的に動いているつもりでも、実際にはこのOSが規定するルールセットに従って判断を下しています。

そして残念ながら、多くの企業において、このOSはいまだに「テレビCM中心の時代」のまま止まってしまっているのが現実です。

なぜOSのアップデートが必要なのか

周知の通り、現在のマーケティング環境は構造そのものが激変しました。

SNSによる受け手主導の情報流通

コンバージドTV（放送と通信の融合）による視聴体験の変質

リテールメディアによる購買接点の可視化

AIによる意思決定の自動化

メディアも、生活者も、購買行動のプロセスもすべてが変わった。にもかかわらず、企業の意思決定を司るOSだけが更新されていない。この“ねじれ”こそが、現代のマーケティングにおける非効率の正体です。