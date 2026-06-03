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VoicyProとTBS Podcast、共同で「聴く」企業ブランディングサービスを提供開始

　Voicyが運営する法人向け音声配信サービス「VoicyPro」と、TBSラジオが制作・配信するインターネット音声コンテンツサービス「TBS Podcast」は、共同で企業のブランディングを音声で支援するパッケージサービスの提供を開始した。

　現在、生成AIの普及にともない整ったコンテンツを誰もが作れるようになっている。一方で、整いすぎない「リアルな情報」への需要の高まっている。

　そこで両社は、感情の揺らぎや発言の間など、ありのままを届けやすいという音声メディアの強みを活かし認知獲得から、深いエンゲージメント構築までを一気通貫で支援する共同パッケージを開発するに至った。

　なお「TBS Podcast」は、地上波連動コンテンツやオリジナル番組を多数配信しており、月間再生数は3,500万回超える（2026年3月時点）。「Voicy」は会員登録者数280万人超のプラットフォームだ。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/06/03 07:30 https://markezine.jp/news/detail/50848

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