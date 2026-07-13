NEとCafe24、越境ECで業務提携　ネクストエンジンとCafe24 PROの連携アプリを開発

EC支援事業を展開するNEと韓国発のグローバルECプラットフォーム企業であるCafe24は、業務提携契約を締結した。同提携は2026年4月に公表した基本合意に基づき具体的な実行フェーズへ移行するもので、海外EC業務支援サービス「Cafe24 PRO」と、SaaS型ECバックエンドシステム「ネクストエンジン」を連携するアプリケーションの開発・提供を進める。

具体的な役割分担として、NEが連携アプリの開発・提供を行い、Cafe24が必要な情報提供や開発協力の他、営業資料の提供や顧客サポートなどを担う。また、「ネクストエンジン」顧客への「Cafe24 PRO」の紹介や、出品促進・運用サポートの面でも連携する。開発中の連携アプリは、2026年7月末に一部顧客向けの先行リリースを行い、2026年8月中の正式リリースを目指している。

両社は今後、韓国やアジア市場を見据えた越境EC展開の支援を進め、グローバル戦略を具体化していく。中長期的には、APIマニュアル刷新や技術検証などの取り組みとも連動し、EC事業者の業務データ、販売チャネル、外部サービス、AIエージェントを接続するコマース基盤の構築を推進する。

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